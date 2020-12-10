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Kartal taktik çalıştı

Beşiktaş, pazar günü deplasmanda konuk olacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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