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Kartal, tiyatro oyunları ile şenlenecek

Kartal Belediyesi, 1 Temmuz normalleşme takvimi kapsamında, tiyatroların yeniden hizmet vermeye başlaması ile birlikte vatandaşları, kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla organizasyonlarına başladı.

Buna göre Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde 3-11 Temmuz tarihleri arasında eşsiz bir tiyatro şöleni yaşanacak.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün “Kartal Belediyesi Yerel Tiyatro Şenliği” adıyla hazırladığı ve ücretsiz gerçekleşecek olan tiyatro etkinliklerinde, vatandaşlar 8 gün boyunca tiyatroya doyacak. 3 Temmuz'da başlayıp 11 Temmuz'a kadar devam edecek olan tiyatro şenliğinde tüm oyunlar, 20.30'da başlayacak.


Tiyatro şenliğinde sahnelenecek oyunlar şöyle;


03 Temmuz Cuma - Marion ile Mehmet


04 Temmuz Cumartesi - Aşk Katili


05 Temmuz Pazar - Ortaya Karışık


06 Temmuz Pazartesi - Hayatın Anlamı Ne?


08 Temmuz Çarşamba - Şimdi Tam Zamanı


09 Temmuz Perşembe - Çanakkale


10 Temmuz Cuma - Kavuklu'nun Hayali


11 Temmuz Cumartesi - Ben Sen O


Etkinlik salonuna sosyal mesafe kuralına göre seyircinin alınacağı tiyatro şenliğinde, görevli personel tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapılacak ve oyuna maskesiz seyirci kabul edilmeyecek.

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