Kartal yine savunamadı

Siyah-beyazlılar bu sezon çıktığı 13 maçta yalnızca 3 kez gol yemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken bu maçta da kalesini gole kapatmadı. Bu sezon çıktığı 13 lig maçının 10'unda gol yiyen siyah-beyazlılar, toplamda 18 gol yedi. Bu sezon ligin ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 8. haftada ise evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, 9. haftada Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken, kalan 10 lig maçında rakip golcülere geçit verdi. Galatasaray karşısında da filelerinden 2 kez topu çıkaran Kara Kartal, Mauro Icardi'nin gollerine engel olamadı. Giresunspor maçından bu yana ligde 4 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde toplam 7 gol yedi.