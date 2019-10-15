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Kartal Yunus Stadı yenileniyor

Seçim bildirgesinde sportif faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerçekleşeceği mekânları Kartal’ın gençlerine kazandırma sözü veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yönetimindeki Kartal Belediyesi’nin ilçedeki amatör spor kulüplerine olan desteği, Yunus Stadı’nı yenileme çalışmasıyla aralıksız devam ediyor.

Seçim bildirgesinde sportif faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerçekleşeceği mekânları Kartal'ın gençlerine kazandırma sözü veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yönetimindeki Kartal Belediyesi'nin ilçedeki amatör spor kulüplerine olan desteği, Yunus Stadı'nı yenileme çalışmasıyla aralıksız devam ediyor.


Daha önce yapılan ayni ve nakdi yardımlar ile kulüplerin eşit şartlarda rekabet etmesine destek olan Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, tesislerin iyileştirilmesi için de düğmeye bastı. Son olarak Kartal'daki sekiz amatör kulübün ortaklaşa kullandığı Yunus Stadı için yenileme çalışmaları başlatıldı. Tesis içerisinde bulunan kulüp binasının soyunma odaları, tuvaletleri, aydınlatmaları ve boya işleri Kartal Belediyesi tarafından üstlenildi.


Yerinde inceleme yapıldı


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar, geçtiğimiz gün tesisleri ziyaret etti. Altınordu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Erkubilay'dan gerekli bilgileri alan Uçar, statta incelemelerde bulundu.


Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, tadilatın kısa süre içerisinde biteceğini ve takımların sezona hazır bir şekilde girecekleri bilgisini verdi.

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