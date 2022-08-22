Kartal'a 11 bin metrekareden fazla yeşil alan kazandırılıyor

Kartal Belediyesi'nin ilçede yeşil alanları artırarak yeni park yapma ve var olan parkları yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Bu çerçevede Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nın ikinci etap çalışmaları ile Çavuşoğlu Mahallesi Bilim Sokak Parkı çalışmaları hızla devam ediyor. Soğanlık Orta Mahallede bulunan Naim Süleymanoğlu Parkı'ndaki yenileme ve yürüyüş pisti çalışması ise tamamlandı.

Kartal Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenebileceği ve çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kentteki yeşil alan ve parkların sayısını artırmaya yönelik talimatı ile çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin pek çok noktasında aynı anda çalışmalar yürütüyor.

Naim Süleymanoğlu Parkı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı

Bu çerçevede yapılan çalışmalar ile Kartal'a yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırılırken var olan parkalara da yeni fonksiyonlar ekleniyor. Çalışmalar ile fiziki şartları yeterli parklara spor yapmayı kolaylaştıran özel zeminli yürüyüş yollarının yanı sıra; yeni oturma alanları yapılıyor.

Yenileme çalışmasının yapıldığı parklardan biri olan Soğanlık Orta Mahalle Naim Süleymanoğlu Parkı'nda ise çalışmalar tamamlanarak vatandaşın kullanımına hazır hale getirildi.

Bayram Demirkol Parkı ikinci etap çalışmaları aralıksız devam ediyor

İlçeye yeni yeşil alan ve parklar kazandırılması çerçevesinde ise Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nın ikinci etabında çalışmalar başladı. Toplam 15 bin 874 metrekareden oluşan ikinci etabın yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Buradaki çalışmalar bittiğinde toplam 10 bin 599 metrekare yeşil alan, 732 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, çok sayıda piknik masası ve bank, 34 araçlık otopark, çocuk oyun alanı, 137 ve 79 metrekare büyüklüğe sahip 2 farklı spor alanı parkın içinde yer alacak.

İkinci etapta ayrıca bay ve bayan tuvaletleri, mescit ve bakım odasının da yapılması planlanıyor. İlk etabı 2018 yılı 19 Mayıs günü açılan ve vatandaşların özellikle hafta sonları akın ettiği Bayram Demirkol Parkı'nda ikinci etap çalışmalarının da kısa süre içinde bitirilerek hizmete alınması hedefleniyor.

Çavuşoğlu'na 783 metrekare büyüklüğünde yeni park

Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Bilim Sokak'ta yeni yapılan parkta da çalışmalar hızla devam ediyor. Mahallede Cumartesi günleri kurulan semt pazarının yanı başında bulunması nedeniyle vatandaşların rahat nefes alabileceği bir yeşil alana sahip olması hedeflenen park, 783 metrekare büyüklüğünde olacak.

İçinde yeşil alan, yürüyüş yolu, banklar ve spor alanının bulunacağı parkın duvarları tamamlandı ve diğer çalışmaların da kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Park yapılırken açılan yeni bir sokak da tamamen asfaltlanarak trafiğe açıldı.

“Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artıracağız”

Tamamlanan, devam eden ve hayata geçirilecek yeni yeşil alan projeleri ile vatandaşların nefes alabilecekleri, çocukların gönüllerince koşup oyun oynayabileceği alanları kente kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kişi başına düşen aktif yeşil alan sayısını, modern kentlerdeki metrekare miktarına ulaştırana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.