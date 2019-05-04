Kartal'da 19 Mayıs anısına satranç turnuvası düzenlendi

19 Mayıs anısına Kartal'da satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvanın açılış hamlesini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptı.

Kartal'da 19 Mayıs tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı anısına anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kartal etkinlik çadırında düzenlenen satranç turnuvasında birçok satranç oyuncusu çocuk rekabet etti. Çocukların aileleri de etkinlik alanına gelerek çocukların satranç oynayışını izledi. Etkinliğe aynı zamanda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. Bakan Yüksel burada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Turnuvanın başlangıcından önce cenaze marşı çalındı, ardından İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Başkan Yüksel, “Sevgili küçük kardeşlerim, şu an düzenlenen turnuva, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin 100. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o günün koşullarında o mücadeleyi başlatıp bizlere ve sizlere çağdaş, aydın, ilerici bir ülkenin temellerini atıp, bizleri bugüne taşıyan felsefeyi oluşturup, vatanı düşman elinden kurtarıp bizlere bu geleceği hazırladı. Onun yüzüncü yıl anısına sizlerle beraberiz. Sizlerin bu anlamlı ve özel günde satrançla buluşması hem onurlandırıyor hem gururlandırıyor. Hem sizin hem bizim akılcı, aklın yolunda ilerleyen ve kendisini geliştiren bu çabaların içerisinde olması da umudumuzu artırıyor” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Yüksel, ilk hamleyi kendisi yaparak turnuvayı başlatmış oldu.