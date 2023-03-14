Kartal'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

Kartal Sahil Yolu'nda iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Şehit Tamer Kılıç Sokağı'ndan Turgut Özal Bulvarı'na geçmeye çalışan 34 AIM 075 plakalı Mini Cooper marka otomobil sürücüsü Özge Koçak, Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde ilerleyen ve sürücüsü Ertan Kör olan 01 AEK 891 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobiller savrulurken kaza sonucu 34 AIM 075 plakalı otomobilde bulunan sürücünün yanındaki Saadet Koçak ve 01 AEK 891 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ertan Kör yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu aracında sıkışarak yaralanan Saadet Koçak itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan 01 AEK 891 plakalı otomobilde yaralanan sürücü Ertan Kör tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından büyük hasar alan otomobiller, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kaza anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.