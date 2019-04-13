Kartal'da 2018 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Kartal Belediyesi 2018 yılı faaliyet raporu, Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Yılmaz Tuncer'in başkanlığında toplanan Kartal Belediye Meclisi'nde görüşülen ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporu, 19 kabul, 15 ret ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan görsel sunum eşliğinde konuşmasına başlayan Kartal Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Yusuf Altay, “Sayın Meclis Üyeleri, 2018 yılı faaliyet raporunu sunmak üzere burada bulunmaktayım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2018 yılı faaliyet raporumuz, 8 bölüm altında kategorize edilmiştir. Faaliyetler tabii ki bütçe ile olur. 2018 yılında bütçe giderlerimiz 399 milyon 337 bin liradır. Bütçe gelirlerimiz ise 314 milyon 542 bin liradır. Misyonumuz, eşitlik duygusuyla yerel hizmetleri; etkin, verimli, şeffaf, katılımcı şekilde sürdürmek ve halkın yaşam kalitesini sürekli artırmaktır. Vizyonumuz ise; temelinde insan olan, yerinde dönüşüm ile yenilenen, şehircilik ve kentlilik bilincine sahip, kültürel ve tarihi değerleri yaşatan, yenilikçi ve çevreci bir anlayışla çağdaş ve demokratik yönetim ilkeleri çerçevesinde öncü ve önder bir belediye olmaktır.” dedi.

Kartal'daki yeşil alanlara değinen Yusuf Altay, “2009 yılında toplam yeşil alan miktarı; 146 bin 583 metrekare. 2018 yılında toplam yeşil alan miktarı 1 milyon 948 bin metrekare. Bunun içine Aydos Kent Ormanı'ndaki 1 milyon 603 bin metrekare, 278 bin metrekare park alanı, 26 bin metrekare refüjler ve 39 bin metrekare kamu alanları da dâhildir.” dedi.

Düzenlenen lale şenliklerini hatırlatan Yusuf Altay, “Soğanlık Mahallesi'nde, ‘7. Lale Şenliği Etkinliği' kapsamında belediyemiz serasında yetiştirilen 20 bin adet lale ve nergis vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Parklarımızın sayısı hızla artıyor. 2009 yılında toplam park sayısı 105 adet iken 2018 yılında 7 yeni park ile toplam park sayısı 166'ya ulaşmıştır.” şeklinde konuştu.

Parkların yenilenebilir enerji ile aydınlatıldığına değinen Yusuf Altay, “2011-2017 yılları arasında yenilenebilir enerji ile aydınlatılan toplam park sayısı 29 adet, direk tipi panel sayısı 233 adet olmuştur. 2018 yılında 1 park daha eklenerek yenilenebilir enerji ile aydınlatılan park sayısı 30 adet, direk sayısı 249 adet olmuştur. Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Öyle bir felakette elektrikler kesilse bile bu parklarımızda ışıklar yanmaya devam edecektir.” dedi.

Yusuf Altay, “Kartal'ın en büyük parkı halkın hizmetinde. Yakacık Çarşı Mahallesi Havuz Sokak'ta 30 dönümlük bir arazi üzerinde yer alan parkta; teras, balkon, bahçe konseptini, mevcut bitkileri koruyarak uyguladık. Projede; Gaudi'nin mozaikli havuzundan esinlenilerek yapılan havuz, seyir terasları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, piknik alanları, kaya bahçeleri ve doğal bitki şelalesi gibi donatılar yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Çevre koruma çalışmalarına değinen Yusuf Altay, “2009 yılında toplanan ambalaj atığı miktarı 1 milyon 431 bin kg iken, 2018 yılında toplanan ambalaj atığı miktarı 8 milyon 971 bine ulaşmıştır. 2018 yılında çevre bilinciyle 65 eğitim verilmiş olup, 2009-2018 yılları arasında toplam 452 eğitim düzenlenmiş ve 51 bin vatandaşımız katılım sağlamıştır. 2018 yılında 5 bin 500 adet bez torba dağıtılmış olup 2015 yılından bu yana dağıtılan bez torba sayısı 13 bin 500'dür.” dedi. 2018 yılında 404 adet pil kutusu dağıtıldı. 3 bin 200 adet ambalaj kutusu ve 133 adet yağ bidonu dağıtımı yapılmıştır. Toplanan atık yağ 2009 yılında 55 bin kg iken 2018 yılında 171 bin kg ulaşmıştır. Toplanan pil ise 2009 yılında 529 kg iken, 2018 yılında 2 bin 316 kg ulaşmıştır.” diye konuştu.

Solucan gübresi üretiminden bahseden Yusuf Altay, “2013 yılında başlayan solucan gübresi üretimi ile ilçe genelindeki okullarda, sitelerde ve belediyemize başvuran vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılmaktadır. 2018 yılında 417 vatandaşımıza bilgilendirme yapıldı, 104 vatandaşımıza da evlerinde üretim yapmaları için Kırmızı Kaliforniya Solucanı verilmiştir. Daha temiz bir Kartal için; 2009 yılında toplanan çöp miktarı 147 ton, yıkanan konteyner sayısı 16 bin iken 2018 yılında toplanan çöp miktarı 164 tona ve yıkanan konteyner sayısı da 49 bine ulaşmıştır.” dedi.

Türkiye'deki Tek Masal Müzesi'ni 128 Bin Kişi Ziyaret Etti

Kartal'daki kültür sanat etkinliklerinden bahseden Yusuf Altay, “2018 yılında 54, 2009 yılından 2018 yılına kadar da toplam 509 konser düzenlenmiştir. 2018 yılında 165, 2009'dan 2018 yılına kadar toplam 1.325 tiyatro oyunu, vatandaşımızla buluşmuştur. 2018 yılında 7, 2009'dan 2018 yılına kadar toplam 54 adet festival ve şenlik düzenlenerek Kartal sanatın merkezi olmuştur. 2009-2018 yılları arasında 325 adet anma ve özel gün etkinliği düzenlenmiştir. Bu sayı 2018 yılında ise 32 adettir. Kartal Belediyesi Masal Müzesi, dünya masallarıyla başlayıp Türk masalları ve günümüz masallarına kadar uzanan tarihi değerde oyuncak ve kitaplardan oluşmaktadır. Dünya masallarının mimarı olan yazarların kitaplarının ilk basımlarının yanı sıra, kitaplık bölümünde Türkiye'de bir ilk olarak, Hans Christian Andersen'in heykeli ve birçok masal kahramanının heykeli müzemizin bahçesinde sergilenmektedir. 2017 yılında hizmete açılan müze, Türkiye'de ilk olarak Kartal'da yerini almış ve 2017 yılında 41 bin, 2018 yılında 87 bin kişi olmak zere toplamda 128 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Ayrıca, 2018 yılında Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin düzenlemiş olduğu Yerel Yönetim Ödüllerinde kültür sanat kategorisinde Masal Müzesi ödül almıştır. Hemşehrilerimiz için kültür gezileri yapılmıştır. 2018 yılında 5 bin 382 Kartallı vatandaşımıza; 2009 yılından 2018 yılına kadar da toplam 44 bin 525 Kartallı vatandaşımız ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını görme imkânı kazanmıştır.” dedi.

Yaşlı Bakım ve Huzurevi Binası, %55 Oranında Enerji Verimliliği Sağladı

Yusuf Altay, “Arkadaşlar, Kartal Belediyesi'nin Yaşlı Bakım ve Huzurevi vardır. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülen ‘Yerleşim Alanlarının Yenilenmesi: Sıfır Enerji Tüketen Şehirlere Doğru Projesi' ile binanın çatı, temel ve cephe izolasyonları, silikon cepheler ve PVC bölümleri yenilenerek enerji kayıplarına karşı dış yüzey önlemleri alınmıştır. Binanın tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri etkin enerji sistemleri ile değiştirilmiş, çalışmalarda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmıştır. Diğer bir yenilenebilir kaynak olan suyun, etkin bir biçimde kullanılması amacıyla binada gri su sistemi kurulmuştur. 2018 yılında yapılan ölçümler sonucunda binada %55 oranında enerji verimliliği sağlanmıştır. Türk Kızılayı ile protokol yapılarak 2018 yılı Mayıs ayında Huzurevi yaşlı kabulüne başlamıştır.” dedi.

4 bin 835 Öğrenci, Kreşlerimizde Eğitim Aldı

Çocuk Gelişim Merkezleri'ne değinen Yusuf Altay, “2009 yılında 1 adet olan Çocuk Gelişim Merkezi, biz kreş de diyoruz, 2018 yılında 14 olmuştur. 2018 yılında Çocuk Gelişim Merkezleri'nde 845 öğrenciye eğitim verilmiştir. 938 çocuğa ise ücretsiz saatlik bakım hizmeti verilmiştir. 2009-2018 yılları arasında toplam 4 bin 835 öğrenciye eğitim verilmiştir. 4 bin 500 çocuğa ise ücretsiz saatlik bakım hizmeti verilmiştir. 19 Mayıs 2018'de Türkiye'de ilk olan ve alerjik çocuklar için özel olarak tasarlanan Yakacık Havuz Sokak'ta hizmete açılan Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi'mizde 6 personel ile 5-6 yaş aralığındaki 17 çocuğumuza hizmet verilmektedir.” diye konuştu.

14 bin Seans Psikolojik Danışmanlık Hizmeti ve 356 Kadına Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Yusuf Altay, “2015 yılında hizmete başlayan Engelsiz Üretim Atölyesi'nde 2018 yılında 28 engelli vatandaşımız; 2015-2018 yılları arasında ise toplam 127 engelli vatandaşımız eğitim almıştır. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir ve ekibinin yönetiminde çalışmalarına başlayan ve 25 engelli vatandaşımızdan oluşan orkestramız duyamadıkları sesleri, dünyaya duyurmaya başladılar. Ülkemizde ve dünyada tek olma özelliği taşıyan orkestramız duymanın müzik için bir engel olmayacağının kanıtını da ortaya koymuştur. 2018 yılında 251 yaşlı ve engelli vatandaşımıza 1464 kez evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti verilmiştir. 2013-2018 yılları arasında da toplam 2 bin 162 vatandaşımıza bu yönde hizmet verilmiştir. Engelli vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak amacı ile 444 45 78 telefon hatlı Engelli Nakil Aracı hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetten 2018 yılında 94 engelli vatandaşımıza 389 sefer nakil hizmeti verilmiştir. 2009'dan 2018 yılına kadar 2 bin engelli vatandaşımıza engelli nakil hizmeti verilmiştir. 2018 yılında 15 adet meslek edindirme kursu ve 29 adet eğitim kursu düzenlenmiş, 2 bin 911 vatandaşımız kurslardan mezun olmuştur. 2010'dan 2018 yılına kadar 7 bin 484 kişi meslek edindirme kurslarına katılım sağlamıştır. Kadınların sosyal hayata katılımına destek olmak amacı ile; 2010 yılından itibaren Kartal Hamam Sokak'ta; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı günleri olmak üzere haftanın dört günü Kadın Ürünleri Pazarı kurulmaktadır. 1 Mart 2010 tarihinden itibaren faaliyet gösteren Kadın Danışma Merkezi'nde 2018 yılında 726 kadına psikolojik danışmanlık hizmeti, yetişkin ve çocuklara 3 bin 498 seans psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2010-2018 yılları arasında toplam 14 bin seans psikolojik danışmanlık ve 356 kadına hukuki danışmanlık hizmeti verilmiştir.” şeklinde konuştu.

Sosyal destek yardımlarına da değinen Yusuf Altay, “2018 yılında 266 asker ailesine; 2009'dan 2018 yılına kadar 3.661 asker ailesine yardım yapılmıştır. 2018 yılında 1640 aileye ve 4 bin 536 öğrenciye yardım yapılırken, 2009'dan 2018 yılına kadar 22 bin aileye ve 34 bin öğrenciye ayni ve nakdi yardım yapılmıştır. 2009'dan 2018 yılına kadar toplam 1 milyon 533 bin kişiye Ramazan Ayı'nda iftar yemeği verilmiştir. 2009'dan 2018 yılına kadar toplam 232 bin kişiye Muharrem Ayı'nda iftar yemeği verilmiştir. 2018 yılında 15 spor kulübü; 2010'dan 2018 yılında kadar toplam Kartal ilçesindeki amatör spor kulüpleri 250 kez desteklenmiştir.” dedi.

Kartallıların hizmetindeki %100 Ekolojik Pazar'ı anlatan Yusuf Altay, “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından sertifikalı olan ürünleri, Kartallı vatandaşlara sunmak ve ekolojik ürünler konusunda vatandaşlarımızın bilgi ve duyarlılığını artırmak amacıyla belediyemiz ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği işbirliği ile 20 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Anadolu Yakası'nın ilk %100 Ekolojik Pazarı açılmıştır. Yıl boyu Pazar günleri açık olan Ekolojik Pazar'da, taze ürün grubunun dışında kozmetik ürünler, kişisel bakım ürünleri, deterjanlar, çocuk tekstili, paketli gıdalar, et ve süt ürünleri olmak üzere 200 tezgâhta 100 çeşit ürün bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“14 Bin Vatandaşımıza Evde Hemşirelik Hizmeti Ücretsiz Olarak Sunulmuştur”

Sağlık hizmetlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde sunulduğunu belirten Yusuf Altay, “2009 yılından bu yana; ekonomik durumuna bakılmaksızın Kartallı tüm çocukların, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda, ücretsiz sünnet olmaları sağlanmakta ve kendilerine sünnet kıyafetleri verilmektedir. Her yıl sünnet şöleni düzenlenerek hediyeler dağıtılmaktadır. 2018 yılında 1303 çocuğa, 2009-2018 yılları arasında toplam 13 bin çocuğa sünnet kıyafeti verilmiş ve sünneti yapılmıştır. Belediyemizin açmış olduğu hatlar ile bize ulaşan, Kartal'da ikamet eden yatalak veya 65 yaş üstü hastalara, belediyemiz sağlık görevlileri tarafından; evde serum, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, pansuman, kan alma, yara bakımı gibi hizmetler ücretsiz olarak sunulmaktadır. 2018 yılında 1138 vatandaşımıza, 2012 yılından bu yana 14 bin vatandaşımıza evde hemşirelik hizmeti ücretsiz olarak sunulmuştur.2013 yılında hizmete başlamış olan İlkyardım Eğitim Merkezi'nde 2018 yılında 101 personel, 8 vatandaş, 2013 yılından bu yana toplamda; 651 kişiye ilk yardım eğitimi verilmiştir. Ayrıca; ilçemizde bulunan toplam 5 bin öğrencimize ilk yardım eğitimi verilmiştir. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, 4-14 yaş aralığında Kartal'da ikamet eden çocuklara ve Türkiye geneli tüm engelli yurttaşlarımıza hizmet verilmektedir. 2018 yılında, 12 bin çocuğumuza 18 bin işlem yapılmış; 478 engelli vatandaşımızın muayenesi, 150 vatandaşımızın ameliyatı yapılarak 3 bin işlem gerçekleştirilmiştir. 2014 yılından bugüne kadar 32 bin çocuğumuza 61 bin işlem, ayrıca engelli çocuk ve vatandaşlara 320 ameliyat, 6 bin tedavi işlemi gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında 1455 sokak köpeği ve kedisinin kısırlaştırılma işlemi, 1182 hayvanın kuduz aşısı yapılmıştır. 2010 yılından bu yana toplam 22 bin hayvanın muayenesi, tedavisi ve kuduz aşısı yapılmış ve 7 bin köpek ve kedi kısırlaştırılmıştır. İstanbul'da bir ilk olma özelliği taşıyan şebeke suyuna bağlı şamandıralı suluk projesi kapsamında, sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla şebeke suyu bulunan parklara toplamda 95 adet suluk monte edilmiştir.” dedi.

Kartal'da düzen ve huzuru sağlamak için yapılan çalışmalara da değinen Yusuf Altay, “2018 yılında 727 iş yerinde denetim yapılmış, hijyen şartlarına uygun olmayan iş yerleri uyarılmıştır. 2009'dan bu yana toplamda 8 bin işyeri denetlenmiş, 3 bin esnaf ve 679 inşaat firması hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılmıştır. Okul önlerinde öğrencilerin karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı olmak, trafik düzeni ve okul çevrelerinde seyyar satıcıların faaliyetlerini engellemek amacıyla çalışmalar her yıl yürütülmüştür. Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'na katılan öğrencilerin sınava girecekleri okulların adreslerini bulabilmeleri amacıyla ‘Sınav Yeri Danışma Noktaları' oluşturulmuştur. İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında, 2018 yılında 1383 iş yerinin denetimi yapılmış olup, 2009 yılından bu yana toplam 31 bin iş yeri belediyemizin denetim elemanları tarafından denetlenmiştir.” dedi.

Yusuf Altay, “2018 yılında 9 adet ulusal ve yerel basınla toplantı ve röportaj yapılmıştır. Basın yayın mensupları belediyemizin 430 etkinliğine davet edilmiştir. 2018 yılında belediyemizin internet sayfasında 14 bin haber yayınlanmıştır. Vatandaşın; şikâyet, talep, öneri ve beklentileri alınmış ve ilgili personel tarafından 1 gün içerisinde dönüş yapılmıştır. Halk Masası'na iletilen talepler, değerlendirilerek belediyemizin ilgili birimlerine aktarılarak çözüme kavuşturulmaktadır. 2018 yılında halk masası aracılığıyla 5 bin işlem, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 135 işlem, CİMER kapsamında 1078 işlem yapılmıştır.” dedi.

Altyapı ve onarın çalışmalarından bahseden Yusuf Altay, “2018 yılında 20 mahallede 47 milyon 429 bin ton, 2009-2018 yılları arasında toplam 520 milyon 660 bin ton asfalt serimi yapılmıştır. 2018 yılında 20 mahallede 1701 metre yağmur suyu kanalı yapılmıştır. 2009-2018 yılları arasında toplam 34 milyon 505 bin m yağmur suyu kanalı yapılmıştır. 2018 yılında 20 mahallede 17 bin metre bordür, 25 bin metrekare kilit taşı döşenmiştir. 2009-2018 yılları arasında toplam 224 bin metre bordür, 383 bin metrekare kilit taşı döşenmiştir. 2018 yılında 20 mahallede 4 bin metrekare istinat duvarı yapılmıştır. 2009-2018 yılları arasında toplam 15.520 metrekare istinat duvarı yapılmıştır. Cevizli Kent Meydanı Sosyal Aktivite Merkezi Uygulama Projesi, 2015 yılında başlamış olup kaba inşaatı %40 oranında tamamlanmıştır. Uğur Mumcu Meydan Projesi de %25 oranında tamamlanmış olup hafriyat kazı çalışmaları ve toprak kaymasını önleyici kazık çakma çalışmaları devam etmektedir.” dedi.

“780 Hak Sahibi Vatandaşa Tapuları Verildi”

Vatandaşların mülkiyet sorununun çözüldüğünü vurgulayan Yusuf Altay, “ Soğanlık'ta gerçekleşen 3. Tapu Dağıtım Töreni ve dönüşüm odaklı plan çalışmaları kapsamında 780 hak sahibi vatandaşımızın tapuları verilmiştir. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun çıkmadan 6 ay önce Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'nü kurarak Dönüşümde Kartal Modeli'ni detaylarıyla tamamlamış ve getirmiş olduğu yeni terminolojik tanımlamalarla Deprem Dönüşüm, Kentsel Dönüşüm ve Yerinde Dönüşüm Projesi başlatılmıştır. 2018 yılında 36 kez bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 2012-2018 yılları arasında toplam 158 kez bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.” dedi.

Bakım onarım çalışmalarını da anlatan Yusuf Altay, “Vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşayabilmeleri ve ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için, Kartal'da bulunan ibadethanelerin bakımı, onarımı, temizlik ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. 2018 yılında 18 ibadethanenin bakım ve onarımı, 81 ibadethanenin temizliği yapılmıştır. 2009-2018 yılları arasında toplam 164 ibadethanenin bakım, onarım vb. çalışmaları yapılmıştır. 2018 yılında 32 eğitim kurumunun bakım, onarım, asfalt kilit taşı vb. çalışmaları yapılmıştır. 2009-2018 yılları arasında toplam 337 eğitim kurumunun bakım, onarım, asfalt, kilit taşı vb. çalışmaları yapılmıştır. 2018 yılında 8 sağlık kurumunun bakım, onarım, boya, asfalt, kilit taşı vb. çalışmaları yapılmıştır. 2009-2018 yılları arasında toplam 63 sağlık kurumunun bakım, onarım, boya, asfalt, kilit taşı vb. çalışmaları yapılmıştır.” diye konuştu.

Kartal Belediyesi'ndeki kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmaları da özetleyen Yusuf Altay, “Stratejik Plan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dâhilinde Kamu İdarelerine Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, kamu idareleri kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, orta vadeli politika belgeleriyle bütçeler arasında ilişki kurmak, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak, performansa dayalı bütçe oluşturmak, etkin iç ve dış denetim sistemi sağlamak amacıyla hazırlanır. Stratejik Geliştirme Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları ve katkıları ile belediyemizin 2010-2014 ve 2015-2019 stratejik planları hazırlanmıştır. Kamu idareleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik kapsamında performans programı hazırlanmaktadır. Belediyemizin bir mali yılda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, 2009 yılından bu yana 10 adet performans programı hazırlanmıştır. Strateji Müdürlüğü koordinasyonunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik' kapsamında, 2009 yılından bu yana her yıl belediyemizin faaliyet raporu hazırlanmıştır.” dedi.

“2009 Yılında Yapılmaya Başlanan Muhtarlar Toplantısı'nın, Aralık Ayında 119'uncusu Gerçekleştirilmiştir”

Yusuf Altay, “2009 yılından bu yana her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nda Kartallı muhtarların mahallelerinde yaşanan sorunları masaya yatırılmış ve sorunların çözüme ulaştırılması için görüş alışverişinde bulunulmuştur. Yerel Yönetimle ve halk arasında sağlam bir köprü kurulmasını amaçlayan Muhtarlar Toplantısı'nın 2018 Aralık ayında 119.su düzenlenmiştir.” dedi.

Teknolojik gelişmeleri anlatan Yusuf Altay,” Ücretsiz internet projesi ile vatandaşlarımızın kablosuz cihazlar aracılığıyla ilçemizdeki kültür merkezlerinde, meydanlarda vb. merkezi noktalarda ücretsiz ve süreli internete erişimleri sağlanmıştır. 2009 yılından bu yana yürütülen projede bugün 14 farklı noktada kablosuz internet hizmeti sunulmuştur. 2014 yılında başlayan Kurumsal Arşiv Projesi ile belediye arşivinde bulunan tüm belgelerin dijital ortama aktarılması, saklanması ve korunması sağlanmıştır. Kurumsal arşiv çalışmaları kapsamında, belediyenin fiziksel arşivinde bulunan evraklar sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırılan evrakların indekslenmesi, veri eşleştirmelerinin yapılması, OCR işleminden geçirilmesi, Standart Dosya Planı kodlarına uygun olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne aktarılması ve tüm personelin fiziksel arşivde bulunan evraklara sistem üzerinden kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanmış ve 2018 yılında 81 bin pdf sisteme kazandırılmıştır.” dedi.

Yusuf Altay, “Belediyemiz ‘Yenilenebilir Enerji, Akıllı Şehirler ve Sürdürülebilirlik alanında uluslararası ortaklar ile birlikte Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı kapsamında R2CITIES Projesi, Horizon 2020 kapsamında CIRPACK ve MYSMARTLIFE Projelerini yürütmektedir. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de bunları yapan Kartal Belediyesi haricinde başka bir belediye yoktur. Belediye personelimizin kişisel gelişimine ve mesleki becerilerine katkı sağlamak amacı ile 2018 yılında kurum içi ve kurum dışı olmak üzere verilen eğitim sayısı; 102 adet, 2009-2018 yılından bu yana kurum içi ve kurum dışı verilen eğitimlerin sayısı 507 adettir. İlçemiz sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, spor kulüpleri ve vefat eden vatandaşlarımızın aileleri tarafından gelen talepler değerlendirilmiştir; il içi ve il dışı araç desteği sağlanmıştır. 2018 yılında sağlanan araç desteği sayısı 3 bin; 2009-2018 yılları arasında sağlanan araç desteği sayısı 34 bindir. 2014 yılında başlayan Taziye Evleri Ziyaretleri kapsamında 2018 yılında ziyaret edilen taziye evi sayısı 785'dir. 2014-2018 yılları arasında ziyaret edilen taziye evi sayısı ise 3637'dir. Sunumumu dinlediğiniz için teşekkür ediyor hepinize saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.