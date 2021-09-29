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Kartal'da 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı ve Cübbe Giyme Töreni gerçekleştirildi

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı ve Cübbe Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Törene, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bazı SBÜ akademisyenleri katıldı.


29 Eylül Dünya Kalp Sağlığı Günü vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Törene, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SBÜ Rektörü Cevdet Erdöl, SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali ve akademisyenler katılım sağladı.

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