Kartal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı

Kartal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen programlarla coşku ile kutlandı. Programa katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartallı çocuklarımızın daha güzel günlerde yetişebilmesi için, daha güzel ortamlarda yaşam alanları oluşturabilmek için ve onların Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalan eğitim anlayışında yollarına devam edebilmeleri için elimizden gelen gayreti sergileyeceğiz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartal'da düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Neyzen Tevfik Meydanı'nda toplanan vatandaşlarla birlikte kutlamalara katıldı. Başkan Yüksel, meydana kucağında küçük bir çocukla giriş yaptı. Yüksel daha sonra Kartal Meydan'a kadar vatandaşlarla yürüyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın düzenlendiği alana geldi. Çocuklarla en ön sıraya oturan Yüksel, daha sonra sahneye çıkarak vatandaşlara seslendi. Çocuklarla birlikte güvercin uçuran Yüksel, Türkiye Cumhuriyetinin TBMM'de kurulduğunu belirterek, “Ülkemiz kendi geleceğini kendisi belirledi ve belirlemeye başladı. Dolayısı ile bu güzel ve özel günü ülkemizin tarihi dönüm noktasında, bu önemli günü çocuklara armağan olarak ilan etti. Sadece Türkiye'deki çocuklar değil, dünya çocuklarına armağan etti. Çocuklara verdiği önemi, saygıyı ve çocukların bizim geleceğimiz olduğunun altını çizmiş oldu. Bizler de bir Atatürk genci, Atatürk çocuğu olarak ülkemizde yetiştik, ülkemizin okullarında büyüdük. Ve bugün kendi ilçemizin geleceğini belirlemek üzere Kartal Belediye Başkanı olarak görev yapıyoruz. Dolayısı ile Kartallı çocuklarımızın daha güzel günlerde yetişebilmesi için, daha güzel ortamlarda yaşam alanları oluşturabilmek için ve onların Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalan eğitim anlayışında yollarına devam edebilmeleri için elimizden gelen gayreti sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.

23 Nisan nedeniyle Kartal'da çok sayıda programın düzenlendiğini ifade eden Yüksel, “Kartalımız'da bugün başta Neyzen Tevfik Meydanı'nda çocuklarımızla yürüyüp buraya geldik. Burası da dahil on iki noktada çocuklarımızla mahallelerimizde buluşuyoruz. Mahallelerdeki uygun parklarda çocuk şenliklerimiz olacak. Bütün Kartallı çocukları da oraya davet ettik. Ve bende onları ziyaret edeceğim. Neşelerine, mutluluklarına ortak olmaya gayret göstereceğim” diye konuştu.

Kartal Meydan'ındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı, çocukların hazırladıkları gösterilerle sürdü.