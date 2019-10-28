Kartal'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi

26-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuva, 10 ve 14 yaş altı olmak üzere 2 kategoride yapıldı.

2 gün boyunca devam eden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'na yüzlerce sporcu katılırken veliler de çocuklarını yalnız bırakmayarak onların heyecanına ortak oldu.

Turnuva öncesi okula bir ziyaret gerçekleştirerek minik ve genç sporcular ile bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sporcu çocukların yönelttikleri soruları cevaplayarak her zaman için kendilerine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti ve başarılar diledi.

Kategori yarışmalarının ardından turnuvanın ödül töreni yapıldı. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Bu turnuvaya katılan bütün çocuklarımıza, bundan sonra katılacakları turnuvalarda başarılar diyorum. Bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum; ama asıl büyük tebrik siz velilerimize. Hafta sonunuzu ayırdınız ve burada çocuklarınızla birlikte oldunuz. Bundan sonraki bütün etkinliklerimizde de beraber olma umuduyla hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.

Başkan Yardımcısı Adem Uçar, konuşmasının ardından Çam Koleji Kurucusu Nevzat Çam'a turnuvaya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek Kartal Heykelciği takdim etti.

Törende ilk 3 dereceye giren sporculara kupa, madalya ve bisiklet ödülleri verildi. Dereceleri 4 ve 10 arasında olan minik sporcular ise madalya ile ödüllendirildi.

Dereceye giren sporcular;

10 Yaş Altı

1- Direnç Uyanık

2- Yavuz Kağan Çiçek

3- Işıl Özyiğit

14 Yaş Altı

1- Yağız Çınar Akın

2- Demir Çolak

3- Yiğit Emre Yılmaz