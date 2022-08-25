Kartal'da 3 dakikada 65 bin TL değerindeki motosikleti çalıp kaçtılar

Kartal'da iki kişi, gözüne kestirdiği park halindeki motosikleti çalmak için harekete geçti. Şahıslardan biri gözcülük yaparken bir diğeri, 3 dakikada motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için uyanan motosiklet sahibi Barış Demirel, motosikletinin çalındığını ve motosikletin yerinde sadece brandasının olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Motosikletin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, sitenin bahçesinde park halinde olan ve piyasa değeri 65 bin TL olan motosikleti gözüne kestirdi. Ardından bir kişi gözcülük yaparken diğer kasklı hırsız ise elini kolunu sallayarak demir korkulukları aşıp sitenin bahçesindeki raylı kapıyı yerinden çıkararak otoparka girip park halindeki motosikleti çaldı. Sabah işe gitmek için uyanan Barış Demirel, sitenin bahçesinde motosikletinin çalındığını ve yerde sadece motosikletin brandasının olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Barış Demirel, motosikletinin rahat tavırları ile dikkat çeken kasklı bir hırsız tarafından çalındığını görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

“Motorumun piyasa değeri 65-70 bin TL, bu olayın bir an evvel çözülmesini istiyorum”

Konu hakkında konuşan motosiklet sahibi Barış Demirel, “Ben sabah her zamanki gibi işe gitmek için sabah 07.30'da kalkmıştım. Buraya geldim, baktım motorum yok. Sadece yerde brandası var. Brandayı açıp yere atmış gitmişler. Sağa sola baktım ‘acaba biri bir yere mi çekti' dedim. Baktım otomatik kapı rayından çıkartılmış, elle açılmış bir şekilde, gördüm. Babam yönetici olduğu için gelip kameralara baktım. Saat gece 2'ye doğru bu olayın vuku bulduğunu öğrendim. Sabah da gidip direkt polis birimlerine haber verdim. Şikayette bulundum. 2 kişi bir beyaz scooter ile geliyorlar. Bir arkadaş dışarıda bekliyor. Diğeri tek başına işini hallediyor. 1 dakika 30 saniye içinde bu garajda işini halledip çıkıyorlar. Ben kamera kayıtlarına da baktım çevreden toplam 3 dakika içinde mahalleyi bile terk ediyorlar. Motorumu hep işe gidip gelmek için kullanırım. Büyük ihtimalle daha önceden takip ettiler veya keşif yaptılar. Saatleri de biliyorlar. Gece bu o saatte buranın durgun olduğunu da biliyorlar. Sabah 07.30 gibi olayın farkına vardım. Şu anki piyasa değeri 65-70 bin TL arasında. Bir an evvel bu olayın çözülmesini istiyorum. İlgili kamera kayıtlarına bakılarak nereye gittikleri hangi güzergahı kullandıkları belli oluyor. Aslında ben polis birimlerine de bildirdim. Motosikletimin bulunmasını istiyorum” dedi.

Motosiklet hırsızlığı kamerada

Kasklı hırsızın sitenin bahçesine girip park halindeki motoru çalıp kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kasklı hırsızın elini kolunu sallayarak site bahçesine girip motoru çaldığı görülüyor.