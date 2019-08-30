Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşku ile başladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü Kartal'da coşkuyla kutlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı kutlamaları kapsamında Kartal Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kartal Kaymakamlığı tarafından organize edilen törene; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Pendik Deniz Teknik Komutanlığı Komutanı Tuğamiral Ramiz Akın ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk takdimiyle başlayan tören, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çelenk koyma töreninin ardından Kartal Kaymakamlığı binasında gerçekleştirilen ilçe protokolü ile bayramlaşma törenine katıldı.