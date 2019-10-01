Kartal'da 30 yeni esnaf, ruhsatlarını Başkan Yüksel'den aldı

Kartal'da yeni iş yeri açan ve ruhsat almaya hak kazanan 30 esnafa ruhsatları Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından takdim edildi. Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Başkanlık makamında düzenlenen törenle ruhsatlarına kavuşan iş yeri sahipleri, Başkan Yüksel'e kısa sürede ruhsatlarına kavuştukları için teşekkür etti.

Kartal ilçesinde yeni iş yeri açan ve ruhsat almaya hak kazanan 30 esnafa, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları Başkan Gökhan Yüksel tarafından takdim edildi. Başkan Yüksel, esnaflarıı Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Başkanlık makamında misafir etti. İş yeri sahipleri ile bir süre sohbet eden Başkan Yüksel, hayırlı ve bol kazanç dileklerinde bulundu. Sohbetin ardından Başkan Gökhan Yüksel iş yeri sahiplerine ruhsatlarını sırayla takdim ederek onlarla fotoğraf çektirdi.

Ruhsat teslimi hakkında konuşan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bugün yeni iş yerlerini açan esnaf arkadaşlarımıza ruhsatlarını verdik. İyi dileklerimizi ilettik. Bazı hatırlatmalarda da bulunduk. Esnaf arkadaşlarımızın ahilik kavramını benimsemelerini rica ettik. Onların sokağında mahallesinde güvenilir bir kişi olduğunu hatırlattık ve o kriterlere uymaları gerektiğini, güler yüzle komşulara hizmet etme gerekliliklerini hatırlattık. Bizler neler yapabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz diye sohbet ettik. Onlardan beklediklerimizi anlattık, hayırlı olmasını dileyip uğurladık. Genel anlamda esnaflık ahlakı, düzen ve güler yüz noktasında kısa hatırlatmalarda bulunduk kendilerini. Hepsine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Hem de bizim yapabileceğimiz bir şey varsa da fikir alışverişinde bulunduk. Umarım Kartal'ın gelişime katkı sağlarlar. Biz de üzerimize düşen ne varsa onlar için yapmaya hazırız” dedi.

Kısa sürede ruhsatına kavuştuğu için Başkan Yüksel'e teşekkürlerini ileten iş yeri sahibi, “Başvurumuzu yaptık adres değişikliğimizden dolayı. Ruhsat sürecinde bir sıkıntı yaşamadık. 2 gün gibi bir sürede ruhsatımızı Gökhan Bey'den teslim aldık” diye konuştu.