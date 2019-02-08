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Kartal'da 36. Saat

Kartal’da çöken binada 36 saattir çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kartal'da çöken binada 36 saattir çalışmalar aralıksız sürüyor. Enkaz alanında arama kurtarma köpekleri ile arama yapılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet çalışmaları yerinde takip ediyor.


Kartal'da çöken binada 36 saat sonra çalışmalar aralıksız sürüyor. Çökmede ölen vatandaşların sayısı 12 olurken yaralı şekilde kurtulanların sayısı 13. Çalışmalarını sürdüren itfaiye, AKOM ve AFAD ekipleri, bu çalışmalarda arama kurtarma köpekleri ile incelemelerde bulundu. Köpeklerle birlikte enkazın üzeri didik didik arandı. Çalışmalar boyunca sessizlik isteyen arama kurtarma ekipleri enkaz altından gelecek sesi bekledi.


Öte yandan İçişleri Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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