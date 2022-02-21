Kartal'da “6.Vedat Günyol Deneme Ödülü” sonuçları açıklandı

Kartal Belediyesi, çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasının "6. Vedat Günyol Deneme Ödül Sonuçları" yürütme kurulu tarafından açıklandı.

Kartal'da deneme türünün edebiyatımızda özgün ve seçkin yazarlarından Vedat Günyol'un anısını yaşatmak, onu yeni kuşaklara tanıtmak üzere Kartal Belediyesi öncülüğünde Türkiye Yazarlar Sendikası Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen “6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri” sonuçları yürütme kurulu tarafından açıklandı. 14 Kasım 2021 tarihinde yarışmaya 43 katılımcının katıldığı belirlendi.

Deneme ödülüne “Kanun Hükmünde Yalnızlıklar” eser seçildi

Seçici kurulun etik, poetik duyarlılığını aktüel, politik sorumlularla ilişkili biçimde ortaya koyabilme cesareti gösterebildiği ve Vedat Güngör, yazın ve düşünce geleneğinin aydınlık iyimser çizgisine önemli katkılarda bulunduğu için Vedat Günyol deneme ödülüne “Kanun Hükmünde Yalnızlıklar” başlıklı doyasıyla Mazlum Çetinkaya uygun görüldü.

Vedat Günyol Juri Özel Ödülü “Devinimler” isimli yapıta seçildi

Kitaplarla, yazarların sözleriyle yaşama yeni bir renk, yeni bir boyut kattığı, yazmanın insanı teklikten çokluğa, çığlıktan kahkahaya ulaştıracağının bilincini yalın bir dil, etkili bir anlatımla yansıttığı için Şafak Baba Pala'nın "Devinimler" adlı yapıtına Vedat Günyol Juri Özel Ödülü verildi.

Genç Deneme Yazarı Ödülü'ne “Daraltılmış Yeni Baskı" isimli eser layık görüldü

Şiire, şairlere, edebiyata, kitaplara, kitap fuarlanna, yaşamayan yazarlara dair yazdığı, dilin imkanlarını yokladığı, bakış açısını daraltıp derinleştirdiği eleştirel, sade ve etkileyici denemelerini topladığı "Daraltılmış Yeni Baskı" kitabı ile Hakan Unutmaz 6. Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü'ne layık görüldü.

“Vedat Günyol, genç kuşaklara mal edilmesi gerekir”

Seçici Kurul üyelerinden Celal Ülgel, “Bizim edebiyatımızda yazın evrenimizde birçok açıdan ilkleri gerçekleştiren bir yazardır. Özellikle yaşadığı gibi düşünen, düşündüğü gibi yaşayan bir kişi olması açısından örnek teşkil etmektedir. Yazarlarımızın içerisinde sosyalist olanlar çokça vardır ama bunların içerisinde mülkiyeti reddeden hiçbir mülk sahibi olmayı kabul etmeyen tek yazar Vedat Günyol'dur. Bu nedenle onun bütün mülkü kitaplarıdır, düşünceleridir ve zamanıdır. Bu açıdan Vedat Günyol, mülkiyeti reddeden bir yazar olarak genç kuşaklara mal edilmesi gerekir. Genç kuşaklara örnek olmadı gerekir“ dedi.

Ödüller, pandemi koşullarının olanak tanıması koşuluyla 6 Mart 2022 Pazar günü saat 14.00'te Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.