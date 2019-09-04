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Kartal'da 7-16 yaş halk oyunları kursuna kayıtlar başladı

Kartal Belediyesinin 7-16 yaş aralığındaki çocuklar için her yıl düzenlediği ücretsiz halk oyunları kursunun yeni dönem kayıtları alınmaya başlandı.


2009 yılından bu yana binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Çocuk Halk Oyunları Topluluğu, yurt içinde birçok il ve ilçede, kardeş belediyelerde, yurt dışında da birçok etkinlikte yer alarak büyük takdir topluyor.


Halk oyunlarına ilgi duyan Kartallı çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve bu alanda kendilerini geliştirmelerini amaçlayan kursta eğitim almak isteyenler, Kartal Belediyesi sahil binasının 5'inci katında müracaatta bulunabilecek.

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