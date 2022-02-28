Kartal'da, 'Afetlerde Kartal Sergisi' açıldı

Kartal Belediyesi tarafından 28 Şubat Sivil Savunma günü ve 1-7 Mart Deprem haftası kapsamında Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda 'Afetlerde Kartal' fotoğraf sergisi düzenlendi. Başkan Gökhan Yüksel de sergiye katılarak fotoğrafları inceledi.

Kartal Belediyesi tarafından 28 Şubat Sivil Savunma günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda 'Afetlerde Kartal Sergisi' gerçekleştirildi. Düzenlenen sergiye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve birçok sivil toplum kuruluşu ve afet gönüllüleri katıldı.

Düzenlenen sergide Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve sergiye katılan afet gönüllüleri, yakın zamanda Kastamonu'da yaşanan sel felaketi ve Antalya'da yaşanan orman yangınları gibi birçok afet olayında çekilen fotoğrafları beraber inceledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afetlerde görev alan afet gönüllülerine katılım belgesi takdim etti.

"Kartal Belediyesi doğal afetlere karşı vatandaşların yardımına koşmaya devam edecek"

Düzenlenen sergide konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sergiyi arkadaşlarımızla beraber gezdim. İBB daire başkanımız, itfaiye daire başkanımız bu sürecin içinde olan diğer sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllüler, kahramanlarla hep birlikte sergiyi gezdik. İnsanın duygulanmaması mümkün değil. Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketini tekrar yaşadık bu sergiyi gezerken. Ya da Antalya'da , Muğla'da orman yangınlarının olduğu bölgelerde ve diğer illerdeki afetler aklımıza geldi. Dolayısıyla biz de Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğünü afetlere karşı hazırlamaya çalışıyoruz. Ekibimizi, takımımızı büyütmeye çalışıyoruz. Elbette AFAD var, elbette İBB'nin sivil savunma müdürlükleri var ama ilçe belediyelerinin sorumluluk almaları gerekiyor. Biz de o sorumluluğun farkında olarak, geçtiğimiz yıllarda canımız yanmıştı. Kendi ilçemizde bir binamız kendi kendine çökmüştü. Onun arama kurtarma çalışmalarındaki daha fazla etki daha fazla bilinç gerekiyordu. Sadece Kartal için değil, ülke için gerekiyor. Oradaki çözüme bir nebze çözüm üretebiliyorsanız, bir nebze çözüm parçası olabiliyorsanız, bu mutlu ediyor. O yüzden tüm ekibimi kutluyorum. Kartal Belediyesi doğal afetlere karşı vatandaşların yardımına koşmaya devam edecek. Bazı mesafelerin çok önemi olmayacak, biz hazır bir şekilde , gönüllü bir şekilde bu çalışmaların içirişinde, dayanışmayı arttırmaya devam etmek istiyoruz" dedi.