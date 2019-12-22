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Kartal'da a?a? devrildi, bir ara? zarar g?rd?

Kartal’da ?iddetli lodos nedeniyle bir a?a? cipin ?zerine devrildi.

Kartal'da ?iddetli lodos nedeniyle bir a?a? cipin ?zerine devrildi. Cipte maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri devrilen a?ac? olay yerinden kald?rd?.


?stanbul'da ?iddetli lodos etkisini s?rd?r?yor. Kartal Atalar Mahallesi Halitpa?a Caddesi ?zerinde park halindeki arac?n ?zerine a?a? devrildi. Cipte k???k ?apta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen a?ac? yoldan kald?rd?. Ara? sahibi, r?zgar nedeniyle a?ac?n devrildi?ini s?yledi.

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