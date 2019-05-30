Kartal'da ağaç devrildi

Kartal'da, bir özel mülk içinde yer alan ve çürüme sonucunda devrilerek, bulunduğu sokaktaki ulaşımın aksamasına neden olan ağaca, Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Orhantepe Mahallesi Palmiye Sokak'ta gerçekleşen olayda, bir apartmanın sınırları içinde yer alan ağaç, çürümeden dolayı devrildi. Şans eseri kimsenin zarar görmediği olay sonrası, Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sokağa gelerek, devrilme sonucunda ulaşımının aksamasına neden olan ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

“Ekiplerimiz Kartal halkının yanındadır”

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, “Orhantepe Mahallesi Palmiye Sokak'ta, özel bir mülkün içinde çürüme sonucu devrilen ağaca ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Olayda vatandaşlarımıza yönelik can ve mal kaybının yaşanmaması bizleri sevindiren nokta oldu. Kartal Belediyesi ekipleri, gece gündüz demeden Kartal halkının yanındadır. Devrilme sonucunda, sokaktaki ulaşımın aksamasına neden olan ağacı kaldırma çalışması, ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Tüm Palmiye Sokak sakinlerine geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.