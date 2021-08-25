İhlas Haber Ajansı

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Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kartal’da annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı Adliyeye sevk edildi.

Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı Adliyeye sevk edildi. Zanlının olayı gerçekleştirdikten sonra apartmandan çıkarken ki anları ise kameralara yansıdı.


Dün Kartal'da meydana gelen olayda Annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı cinayetleri itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs Adli makamlara sevk edildi. Öte yandan A.Ö'nün cinayeti gerçekleştikten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde apartmandan çıkan zanlının elinde içinde kanlı kıyafetlerin bulunduğu 2 çöp torbası görülüyor. Görüntülerde zanlının daha sonra apartmandan çıktığı görülüyor.

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