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Kartal'da apartman bahçesindeki çürüyen ağaç yola devrildi

Kartal’da bir apartmanın bahçesindeki çürüyen ağaç yola devrildi.

Kartal'da bir apartmanın bahçesindeki çürüyen ağaç yola devrildi. Devrilen devasa ağaç adeta sokağı kapladı. O esnada yolda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Ağaç, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.


Kartal Orhantepe Mahallesi Palmiye Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesindeki dut ağacı yola devrildi. Çürüyen ağacın yola devrilmesi esnasında yoldan kimsenin geçmiyor oluşu olası bir facianın önüne geçti. Ağacın devrilmesi sebebiyle sokak trafiğe kapandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kartal Belediyesi'ne bağlı ekipler, yıkılan ağacın dallarını testere ile keserek yoldan kaldırdı. Ağacın yoldan alınmasıyla birlikte sokak tekrar trafiğe açıldı.


Olaya tanık olan bir vatandaş, "Budamadıkları için ağaç daha fazla dayanamadı ve yıkıldı. Allah'tan ki insanlar geçmiyordu. Yoksa hiç kurtuluş yoktu" dedi.


Başka bir mahalle sakini ise, "Hep söylüyoruz ama gelip de budamıyorlar. Ağaçları seven biri çıkıyor aklınca kendi araçlarının üzerine bir şey dökülse kendi ağaçlarını buduyorlar ama bu yolda belediyeye ait olanlar oldu mu herkes kafa kaldırıyor. İşte belediye geliyor. Toplayacaklar. Normalde ağacın budanması bir kadının makyajına benzer ama maalesef cahil insanlar doğayı koruyacağım derken zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı.

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