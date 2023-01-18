Kartal'da apartman dairesi alev alev yandı: 3 kişi mahsur kaldı

Kartal'da bir apartman dairesinde yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan ve balkona sığınan 1'i çocuk 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine gelen yakınları baygınlık geçirdi.

Yangın, Kartal Topselvi Mahallesi Yelkenli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle apartman dairesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin içerisinde kalan 1'i çocuk 3 kişi balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse balkonda mahsur kalan 3 kişiyi merdiven aracılığıyla kurtardı. Yoğun dumana maruz kalan 1'i çocuk 3 kişi ambulansa alındı. Olay yerine gelen yakınları ise baygınlık geçirdi.

Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınırken, ekipler çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.