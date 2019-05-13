İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal'da apartmanda yangın: 1 ölü

Kartal’da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, evde bulunan bir kadın hayatını kaybetti.

Kartal'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, evde bulunan bir kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olay, Kartal Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Burada 4.5 yaşındaki çocuğuyla beraber yaşayan Feride Genç, sabah saatlerinde çocuğunu kreşe bıraktıktan sonra evine döndü. Saat 14.00 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple dairede yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle apartmana yoğun duman yayıldı. Dumanı fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri dumanın çıktığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Dairedeki yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, 37 yaşındaki Feride Genç'in cansız bedenine rastladı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaptı. Ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.