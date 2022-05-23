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Kartal'da asansör boşluğuna düşen köpeği, kurtarma operasyonu

Kartal’da inşaatı devam eden bir binanın asansör boşluğunda mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından 1 dakika içinde kurtarıldı.

Kartal'da inşaatı devam eden bir binanın asansör boşluğunda mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından 1 dakika içinde kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay geçtiğimiz günlerde Kartal Topselvi Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçileri, yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğundan havlama sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 metre boyunda asansör boşluğuna düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler köpeğin başına bağladığı aletle sokak köpeğini 1 dakika içinde kurtardı. Kurtarılan köpek, arkasına bakmadan hızlıca inşaat bölgesinden uzaklaşırken kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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