Kartal'da, ‘Atık Azaltım Haftası'nda mobil atık geri dönüşüm merkezi açıldı

Kartal Belediyesi, atıkların azaltımı ve geri dönüşümün önemi sebebiyle ‘Atık Azaltım Haftası'nda, ilçede mobil atık geri dönüşüm merkezinin ilkinin açılışını gerçekleştirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sıfır atık konusunda iyi bir örnekle ülkemizde ön planda olan bir ilçe olmak istiyoruz" dedi.

Kartal Belediyesi, atıkların azaltımının ve geri dönüşümün önemi sebebiyle, Uğur Mumcu Mahallesinde yeni bir geri dönüşüm merkezinin ilkinin açılışını gerçekleştirdi. ‘Atık Azaltım Haftası'nda açılışı gerçekleştirilen merkezde, pil, cam, metal, plastik, atık yağ ve elektronik gibi atık malzemelerinin geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor.

“20 mahallemizin tamamında hayata geçireceğiz”

Açılışta konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal'da sıfır atık ile ilgili uzun zamandır yaptığımız çalışmalar vardı, bu çalışmalarda artık birazcık sistemimizi değiştirmeye ve biraz daha hızlanmaya karar verdik. Açılışını yaptığımız yedili atık toplama sistemini 20 mahallemizin tamamında birkaç noktasında hayata geçireceğiz. Şu anda Uğur Mumcu Mahallesinde pilot uygulamaya başladık. Mahallenin atık birikimini de bir yandan incelemiş oluyoruz. Burada avantajımız Uğur Mumcu Mahallemizde sitelerimizin olması. 100'ün üzerinde sitede bilgilendirme toplantıları ve bilgilendirme çalışmaları hız kazandı. Bilgilendirme toplantılarımız devam edecek. Hem mahalledeki yedili atık toplama sistemine entegre olmalarını hem de site içerisinde atık ayrıştırma ile alakalı bilgilendirmeleri hızlandırmaya çalışıyoruz. Okullarımızda da bu eğitimlerimiz devam ediyor. Dünya bu işi bir miktar daha hızlandırdı. Daha iyi yapan ülkeler var ama bizim bir eksiğimiz yok. Sadece organize olmamız için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sıfır atık konusunda iyi bir örnekle ülkemizde ön planda olan bir ilçe olmak istiyoruz” dedi.