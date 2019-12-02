Kartal'da Atık Pil Toplama Yarışması'nda kazanan okullara ödülleri verildi

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Atık Pil Toplama Yarışması'nda dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) işbirliğiyle 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında okullar arasında çevre bilincini yükseltmek ve geri dönüşüme katkıda bulunmaya teşvik etmek amacıyla ‘Atık pil Toplama Yarışması' düzenlendi. Yarışma sonucunda başarı gösteren okullara ödülleri dağıtıldı. Okulların topladıkları atık pil miktarına göre belirlenen sonuçlar ile minik öğrenciler, geri dönüşüm konusunda göstermiş oldukları çabanın karşılığını aldı. Dağıtılan ödüller arasında tabletler, kukla sahnesi ve el kuklaları, basketbol potası ve kaydırak, zekâ oyunları seti, ahşap müzik kutusu ve çeşitli top setleri bulunuyor. 15 Ekim 2019'da yenisi başlayan ve 30 Nisan 2020'de sonlanacak yarışma için de okullarda öğrenciler atık pil toplamaya devam ediyor.

Kartal Belediyesinden atık pil uyarısı

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pillerin bilinçsiz kullanımı ve atıklarının gerekli şekilde kontrol edilmemesi sonucunda çevreye önemli zararlar verildiği belirtilerek, çöpe atılan pillerdeki ağır metallerin zamanla serbest hale geçmesi, sızıntı suyu ile birlikte yeraltı sularının, toprağın ve yüzeysel suların kirlenmesine neden olduğuna vurgu yapıldı. Tüm vatandaşların bu hususları göz önünde bulundurarak geleceğimiz için azami özen göstermesi gerektiği ifade edildi.