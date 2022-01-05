Kartal'da ‘Atık Yönetimi' ve ‘Sıfır Atık' çalışmaları hız kazandı

Kartal'da kullanım dışı kalan atıkların ham madde olarak tekrar geri dönüşüme dâhil olmasını ve atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen Kartal Belediyesi, “Atık Yönetimi” çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Buna göre mahalle temelli çalışmalar kapsamında hanelerden çıkan bitkisel atık yağlar, bundan böyle belediye ekipleri tarafından toplanarak dönüşüm zincirine dâhil edilecek.

Lisanslı araçlar, mahalleyi gezerek atıkları toplayacak

Geri kazanımı sağlanamayan bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla başlatılan proje, ilk olarak Orhantepe Mahallesi'nde 6 Ocak Perşembe günü başlayacak. Geri dönüşüm çalışması kapsamında Kartal Belediyesi'nin lisanslı aracı 14.00-16.00 saatleri arasında mahalleyi dolaşarak bitkisel atık yağları, kaynağından ayrı toplayacak. Kademe kademe mahallelerde yaygınlaştırılacak olan proje, Mayıs ayına kadar vatandaşların da desteği ile Kartal'ın 20 mahallesinin tamamında uygulanacak.

Toplanan atık miktarına göre vatandaşlara çeşitli hijyen malzemeleri verilecek

Orhantepe Mahallesi'nden başlanarak her hafta ilçenin bir mahallesinde yapılacak atık yağ toplama çalışmasında, belirlenen miktarda (1 ila 5 kg arası) atık yağ teslim eden vatandaşlara çeşitli hijyen malzemeleri verilecek.

Bitkisel atık yağ kontrolünün önemi

Bilindiği üzere Türkiye'nin önemli sorunlarından biri çevre kirliliğidir. Çevre kirliliği konusunda atıkların dönüştürülmesi ve usulüne uygun bertaraf edilmesi, hem çevre kirliliğini önlemekte hem de atıkların dönüşüm hikâyesinde katma değer oluşturmaktadır. Bu atıklar arasında yer alan bitkisel atık yağların kontrolü de çok büyük önem arz etmektedir.

Bitkisel yağlar hanelerde ve işyerlerinde gıda hazırlama amacıyla yoğun şekilde kullanılmaktadır. Bunun sonucunda yüksek miktarda bitkisel atık yağ açığa çıkmakta ve bu yağların sadece % 25i yasal yollardan toplanabilmektedir. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2020 yılında 102 ton bitkisel atık yağı hane ve iş yerlerinden ayrı şekilde toplayarak geri kazanımını sağladı. Toplanamayan % 75'lik kısım düşünüldüğünde, bu atıklar lavabolara dökülmekte veya çöp konteynerlerine atılmakta. Bitkisel atık yağlar lavabolara döküldüklerinde kanalizasyon sistemlerini tıkar ve arıtma yükünü/maliyetini artırır, ayrıca değerlendirilebilir ürün de yok edilmiş olur.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de bitkisel atık yağların geri kazanım oranlarını artırmak amacı başlattıkları proje ile alakalı Kartallı komşularının desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak vatandaşları “Atık Yönetimi ve Sıfır Atık” seferberliği çalışmalarına katılmaya davet etti.