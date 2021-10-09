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Kartal'da atıklar hediye çekine dönüşüyor

Kartal Belediyesi çevre bilinci ve duyarlılığını artırmak için Kartal’da atıkların geri kazandırılmasına yönelik “Biriktir” uygulaması ile atıkları hediye çekine dönüştürüyor.

Kartal Belediyesi çevre bilinci ve duyarlılığını artırmak için Kartal'da atıkların geri kazandırılmasına yönelik “Biriktir” uygulaması ile atıkları hediye çekine dönüştürüyor.


Kartal Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında atıklar hem geri dönüşüme kazandırılacak, hem de kampanyaya katılan çevre gönüllüleri hediyelerine kavuşacak.


Geri dönüşüm atıklarının geri kazandırılması için “Biriktir” uygulamasıyla başlatılan kampanya kapsamında; ambalaj, cam, pil, e-atık, yağ ve tekstil gibi atıkları toplayan vatandaşlar topladıkları puanlar karşılığında ödül kazanacak. Biriktir uygulamasını indirerek kayıt olan ve Kartal ilçesindeki en yakın atık noktasını seçerek atıklarını getirip video görüntüsü çekerek Kartal Belediyesi'nin uygulamasına yollayan vatandaşlar çevre puanları ile ödüllerin sahibi olacak.

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