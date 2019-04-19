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Kartal'da bahar temizliği

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde bahar temizliğine başladı.


Ekipler ilçe genelinde havaların ısınması ile otların biçilmesi için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Kartal'da bulunan boş alanlardaki çalılar, yazın sıcak havalarda yangın çıkarma ihtimali ve haşerelerin üremesine zemin oluşturması sebebiyle Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak biçiliyor.


Yaklaşık 30 kişiden oluşan ekip, ihtiyaç durumuna göre Nisan-Ekim ayları arasında; ilçe içerisindeki açık alanlarda, yol kenarlarında ve kaldırımlardaki otların biçilmesi için çalışıyor. Ekipler, Kartal içerisindeki kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda okul, hastane gibi kamusal alanlarda da temizlik çalışmalarını yürütüyor.

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