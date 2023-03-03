Kartal'da Bahara hazırlık için binlerce ağaç budandı

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kartal'da bahara hazırlık için binlerce ağacın budanmasını gerçekleştirdi. Kartallı vatandaşların Komşu İletişim Merkezi (KİMER)'ne ilettikleri talepleri değerlendiren ekipler; Kasım ayından bu yana farklı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda binlerce ağaçta budama işlemi gerçekleştirdi.

Kartal'da yeşil alanların korunması ve büyütülmesi konusunda çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi'nin, ilçedeki ağaçların budanması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaç budama hizmeti, Komşu İletişim Merkezi'ne iletilen talepler çerçevesinde devam ediyor.

Bugüne kadar toplam 4 bin 311 ağaç budandı

Vatandaşların ilettiği taleplere göre Kartal'ın 20 mahallesindeki farklı cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen hizmet çerçevesinde bugüne kadar toplam 4 bin 311 ağaç budandı. Ağaçların fazla büyüyen, tellere ve binalara değen kollarının yanı sıra ölü dallarından arındırıldığı budama çalışması sırasında ekipler, organize bir şekilde çalışıyor.

Budama çalışmasına küçük ağaçlar için 5 metrelik özel aparatları ile yerden budama yapan ekipler, 10-20 metre yüksekliğindeki daha büyük ağaçlar için ise sepetli özel vinç kullanıyor. Budama sırasında hem güvenlik hem de kent trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için de önlem alınıyor.

Ana caddelerin önce bir yanındaki ağaçları budayarak ortaya çıkan budanmış dalları temizleyen ekipler, trafiğin kesilmemesini sağlıyor. Ekipler çalıştıkları cadde veya sokaktaki tüm ağaçların türüne ve yapısına göre uygun şekilde budanmasını gerçekleştiriyor.

Ağaçların uyanarak sürgün verdiği 30 Mart tarihine kadar bitirilmesi hedeflenen çalışma ile ilçedeki ağaçların daha sağlıklı ve güçlü hale gelmesi hedefleniyor. Çalışmalar sırasında büyük miktarda polen döken ağaçlar tespit edilerek özellikle alerjik reaksiyonlara neden olan kuru polenlerden cadde ve sokaklar arındırılıyor.

Kuş yuvalarına özel budama hizmeti

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği ağaç budama çalışması sırasında görevliler ağaçların üzerlerinde bulunan kuş yuvalarını da koruyor. Kuş yuvalarının zarar görmemesi için oldukça dikkatli çalışan ekipler, yuvaların bozulmaması için özel budama yapıyor. Özellikle yüksek çınar ağaçlarının tepelerinde bulunan yuvaları destekleyen dallar, özel şekilde budanarak kuşların yaşam hakkı da korunuyor. Budama artıkları da yine aynı ekipler tarafından toplanarak parklarda kullanılan gübre yapımı için ayrılıyor.