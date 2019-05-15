Kartal'da bahçe duvarı araçların üzerinde devrildi

Kartal'da bir sitenin bahçe duvarı devrildi. Park halindeki araçların üzerine devrilen duvar araçlarda maddi hasara sebep oldu.

Kartal Cevizli Mahallesi Yılmazer Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçe duvarı, gece saatlerinde sert esen rüzgarın etkisiyle devrildi. Duvar, bölgede park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi. Sabah saatlerinde olayı fark eden vatandaşlar şaşkınlık içerisinde itfaiyeye haber verdi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken o esnada duvarın yanında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.