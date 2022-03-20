İhlas Haber Ajansı

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Kartal'da balıkçı barınağı beyaza büründü

Kartal’da etkisini gösteren kar yağışının ardından sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı.

Kartal'da etkisini gösteren kar yağışının ardından sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünen tekneler ve balıkçı barınağı dron ile görüntülendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'da etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı Kartal sahilini beyaz örtüyle kapladı. Balıkçı barınağı ve teknelerin beyaza bürünmesi ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beyaza bürünen sahil şeridinin eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.

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