Kartal'da belediye ekipleri sorunlara anında müdahale ediyor

İlçe genelinde farklı mahallelerde gün boyunca en az 3 ekibin yürüttüğü yol bakım çalışmaları, olası kazaların da önlenmesini sağlıyor. Biri asfalt robotu, diğeri kamyonetle çalışan yaklaşık 8 kişiden oluşan ekiplerden biri Yakacık Çarşı Mahallesi Yüzyıl Caddesi Zirve Sokak üzerinde bildirilen asfalt sorununu yaklaşık 1 saatte çözüme kavuşturup başka bir adrese doğru yol alırken, yine başka bir ekip, Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerindeki asfalt çöküntülerini onararak yeniden asfaltladı. Cadde üzerinde birkaç farklı noktada çalışma yapan ekipler, bölgeden geçen araçlar için de büyük sıkıntı oluşturan çukurları ortadan kaldırdı. Ekiplerin çalışma yaptığı bir başka nokta ise Kartal'ın en yoğun araç trafiğinin olduğu caddelerden biri olan Mustafa Kemal Caddesi oldu. Anadolu Adliyesinin de üzerinde yer alan caddedeki yağmur suyu kanallarını ve ızgaraları onaran ekipler, caddedeki çukurları da asfaltlayarak olası bir yağışta caddede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.