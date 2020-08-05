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Kartal'da Belediyesi ekipleri Aydos'ta çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek verdi

Kartal’da ormanlık alanda çıkan yangın, Kartal Belediyesi ekiplerinin de desteği ile söndürüldü.

Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın, Kartal Belediyesi ekiplerinin de desteği ile söndürüldü.


Aydos'ta öğle saatlerinde çıkan ve yaklaşık 1.6 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürme çalışmalarına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Beşir Aslanargun katıldı.


Sıcak havanın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmek için yangın söndürme helikopteri ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve Kartal Belediyesi personeli görev aldı. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Yangının kontrol altına alınmasının ardından ise bölgede soğutma çalışmaları başladı. Kartal Belediyesi'ne ait su tankerleri de soğutma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye su taşıdı.

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