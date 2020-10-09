İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal'da bir apartmanın istinat duvarı çöktü

İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, Kartal’da bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarının çökmesine neden oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, Kartal'da bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Duvarın çökmesi sonucu vatandaşlar büyük panik yaşadı.


Karlıtepe Mahallesi Şengül Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan istinat duvarı çöktü. Olay sonucu vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çökme nedeniyle bir ağaç kırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kırılan ağacı keserek apartman çevresinde geniş çaplı tedbir aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.