İhlas Haber Ajansı

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Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de batan gemiye yaslandı

Kartal’da Kumcular İskelesinde bulunan bir lodos nedeniyle gemi battı.

Kartal'da Kumcular İskelesinde bulunan bir lodos nedeniyle gemi battı. İskelede bulunan başka bir gemi de batan gemiye yaslandı.


İstanbul'da dünden itibaren etkili olan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kartal'da Kumcular İskelesi'nde bulunan Ümit K. isimli bir gemi, şiddetli lodosa dayanamayarak battı. Batan geminin çevresinde bulunan Umut isimli bir gemi de batan Ümit K. isimli gemiye yaslandı. Gemileri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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