Kartal'da bir seçim vaadi daha gerçekleşti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kente değer katacak seçim vaatlerinden biri daha hayata geçti. Dostluk merkezli, yaşanabilir bir Kartal için meydan projelerine öncelik veren Başkan Gökhan Yüksel'in iki etaptan oluşan Cumhuriyet Meydanı projesinin ilk etabı tamamlanarak Cumhuriyet'in 99'uncu yılında vatandaşların kullanımına açıldı.

Projenin önemli kısmı, iki ayda tamamlandı

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde seçim vaatleri arasında yer alan Cumhuriyet Meydanı projesinin 1. etabını oluşturan; amfi tiyatro, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, 288 metrelik yürüyüş parkuru, piknik masaları, geniş bir yeşil alan ve dinlenme alanları Kartal'a kazandırıldı.

Projenin ilk etabı, Kartal Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde iki ay gibi kısa bir sürede bitirilerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete sunuldu. Projenin Gezegen Kafe ve Meydan'dan oluşan 2. etabı ise yakın zamanda tamamlanacak ve büyük bir tören ile açılışı gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 bin 391 metrekarelik geniş alan üzerinde yapılan ve Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde amfi tiyatro, voleybol ve basketbol sahaları, Gezegen Kafe, çocuk oyun alanı, 288 metrelik yürüyüş parkuru, piknik masaları, dinlenme alanları ve geniş bir yeşil alan Kartal'a kazandırıldı. Meydanın 3 bin 900 metrekareden oluşan önemli bir bölümü ise yeşil alan için ayrıldı.

Cumhuriyet Meydanı Projesi ile birlikte Başkan Gökhan Yüksel'in yapımı devam eden ve tamamlanan projelerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Daha önce başlanan veya tamamlanan Mustafa Necati Etüt Merkezi, Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Bilim ve Teknoloji Hangarı, Dragos Su Sporları İskelesi, Trafik Eğitim Parkı ve daha birçok proje gibi Cumhuriyet Meydanı da Kartal'ın önemli bir ihtiyacına çözüm getirecek.

Meydan, Cumhuriyet'in 99'uncu yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı

İsmini Türkiye Cumhuriyeti'nden alan mahalle ve meydan, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümünde Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklar için büyük bir etkinlik alanına dönüştürüldü. Cumhuriyet Meydanı'na gelen çok sayıda Kartallı çocuk, aileleriyle birlikte bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

“Sözümüzü yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz”

Meydanı ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel de coşkulu kutlamalara ve çocukların sevincine ortak oldu. Burada ailelerle sohbet eden Başkan Yüksel, “Göreve geldiğimiz günden bugüne söz verdiğimiz projelerimizi, pandemiye ve tüm ekonomik zorluklara rağmen birer birer hayata geçiriyoruz.

Bizim için Kartal'da olmazsa olmazlardan biri yeşil alanların ve sosyal yaşam alanlarının artırılması. Daha önce Cevizli, Orhantepe, Atalar ve Esentepe Mahallelerimizin kesiştiği noktada hizmete sunulan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nda yaptığımız gibi bugün de Cumhuriyet Mahallemize artı değer katacak yeni bir alan kazandırdık.

Önemli bir kısmını tamamladığımız proje ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde ve çevresinde yaşayan komşularımızın rahat nefes alacağı, keyifli aktivitelerle zaman geçirebileceği bir alanı daha Kartal'a kazandırmış olduk.

Daha önce söz verdiğimiz gibi projemizi Cumhuriyet Bayramımızda tamamlayıp, Kartallı komşularımıza armağan ettik ve bu özel günde hizmete açtık. İlerleyen günlerde parkımızın diğer alanları da tamamlandığında hep birlikte güzel bir açılış gerçekleştireceğiz. Sözümüzü yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Komşularımızın nefes alacağı alanları Kartalımıza kazandırmaya devam edeceğiz ”dedi.