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Kartal'da boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Kartal’da önceki gece denize girdikten sonra boğulan gencin cesedine ulaşıldı.

Kartal'da önceki gece denize girdikten sonra boğulan gencin cesedine ulaşıldı. İBB su altı itfaiye ekipleri tarafından bulunarak denizden çıkarılan ceset Deniz Polis ekiplerine teslim edildi.


Kartal sahilinde önceki gece arkadaşlarıyla otururken iddia üzerine denize girdiği öne sürülen 30 yaşındaki Barış Kekeç'in cesedi bulundu. Gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi su altı itfaiye ekipleri Kekeç'in cesedine ulaştı. Ekipler tarafından çıkartılan ceset, Deniz Polisine teslim edildi. Barış Kekeç'in cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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