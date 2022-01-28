Kartal'da budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede ağaç budama çalışmalarından dönüştürdüğü dalları yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ağaçların ömrünün uzatılması, hastalıklara karşı direncinin artırılması ve estetik görüntüsü nedeniyle budama çalışmaları yaparken, budanan dalların da değerlendirilmesini sağlıyor. Birçok noktada ağaç budama çalışması gerçekleştiren ekipler, budama çalışmasından dönüştürdükleri dalları yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kartal Belediyesi'nin yakacak yardımı sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin ısınma sorununa da bir nebze olsun yardım eli uzatılıyor.

“Budanan dalları israf etmiyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak; “Kartal Belediyesi olarak budama çalışmalarımızdan dönüştürdüğümüz dalları israf etmeyerek, yakacak olarak ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyoruz. Özellikle, soğuk havanın etkisini artırdığı bu günlerde ihtiyaç sahibi komşularımızın ısınma sorunuyla karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.