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Kartal'da caddeler ve sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi ekipleri ülkemizde de görülen korona virüse karşı şehirde dezenfekte çalışması yaptı.

Ekipler her yeri dezenfekte ederken, cadde ve sokakların boş olması dikkat çekti


Kartal Belediyesine bağlı ekipler, ilçenin cadde ve sokaklarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında insanların toplu şekilde bulunduğu alanlar dezenfekte edilirken, cadde ve sokakların boş olması dikkat çekti. Ekipler dezenfekte çalışması yaparken, evlerinin balkonlarında olan vatandaşlar Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek, ekipler aracılığıyla selam söylediler.

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