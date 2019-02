Kartal'da Caz Rüzgarı Esti

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında caz müzik sanatçısı Elif Çağlar, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı.

Yurt içinde ve yurt dışında pek çok farklı festival ve etkinliğe katılarak ödüller alan ve Elif Çağlar Quartet adıyla sahne alan Çağlar, Kartallılara unutulmaz bir konser verdi. Yaklaşık 2 saat süren konseri izleyenler arasında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay da yer aldı. Brezilya'dan Jamaika'ya, New Orleans'tan İstanbul'a pek çok farklı bölgenin havasını caz müziği ile seslendiren Çağlar, ayakta alkışlandı. Konserin sonunda ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, sahneye çıkarak Elif Çağlar'a ve orkestrasına teşekkür ederek Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına çiçek takdim etti. Konserden büyük keyif aldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, daha fazla caz konseri düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Caz müziği sanatçısı Elif Çağlar ise Maltepe doğumlu olduğunu belirterek Kartal'da konser vermenin kendisini evinde hissetmesine neden olduğunu belirtti ve tüm dinleyicilerine teşekkür etti.