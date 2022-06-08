Kartal'da 'Çevre Günü' dolayısıyla sahil ve deniz temizliği yapıldı

Kartal'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla dalgıçlar eşliğinde Marmara Denizi Kartal sahilinde denizaltı dip temizliği yapıldı. Denizi kirleterek ekosisteme zarar veren atıklar çıkarılarak sergilenirken sahil temizliği de yapılarak çevrenin önemine bir kez daha dikkat çekildi. Marmara Denizi'ndeki atıkların oluşturduğu kirliliği temizlemek için hazırlanan program çerçevesinde Kartal Sahil'de yapılan deniz ve sahil temizliği için Kartal Belediyesi harekete geçti.

Düzenlenen etkinliğe katılan ve Kartal'da öğrenim gören öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ellerine poşet alarak sahil temizliğine katıldı. Öte yandan Kartal Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de sahil temizliğine katılırken dalgıç ekipleri denize dalarak su altında dip temizliği yaptı. Su altına dalan dalgıç ekiplerinin temizliği sonucu ise su üstüne çok sayıda içki şişeleri ve katı atık çıkarıldı. Gün yüzüne çıkan katı atıklar ise deniz kirliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, "Şu an gördüğünüz gibi Marmara Denizi dip temizliği yapıyoruz. Dünya Çevre Günü Birleşmiş Milletler kararıyla alınan bir gün. Bizler burada farkındalık oluşturabilmek, insanların doğayı ve çevreyi temiz tutabilmesi için hem öğrencilerimizle hem sivil toplum kuruluşlarımızla hem de muhtarlarımızla beraber burada bir çevre etkinliği yaptık. Denizdeki dip temizliğine şu anda dalgıç arkadaşlarımız devam ediyor. Bizler de sahil şeridinde öğrenci kardeşlerimizle beraber temizliğe devam ediyoruz. İnsanlar çevreye duyarlılığını iyice azaltmış durumda. Azaltmasıyla beraber denizlerimiz de kirlendi. Deniz de artık obez oldu. Bir önceki sene bildiğiniz gibi müsilaj oluşmuştu. Bu da insan faktörüdür. Bizler kirlettik. Biz buna engel olmak ve farkındalık oluşturabilmek hem de insanlara doğayı ve temizliği anlatmak amacıyla da böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.