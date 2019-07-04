Kartal'da çevreyi tehdit eden metruk yapılara geçit yok

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem vatandaşların hem de mahalle muhtarının yıkılmasını talep ettiği 2 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Sahipleri tarafından yıkımı gerçekleştirilmeyen metruk binaların, iş makinesi ile yıkımı gerçekleştirilerek çevre sakinleri için tehlike ortadan kaldırıldı.

Her iki binanın yıkımı sırasında tazyikli su tutularak yıkım sırasında ortaya çıkan toz engellendi. Soğanlık Gümüşpınar Mahallesi Çalkantı Sokak'ta bulunan metruk bina yıkımına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu ve Ali Apaydın katılarak ekiplerden bildi aldı. Yasa gereği önce sahipleri tarafından yıkılması beklenen; ancak yasal süre içinde sahipleri tarafından yıkılmayan metruk binalar, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor. Bu kapsamda olan 2 bina daha, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak çevre sakinlerinin korkulu rüyası olmaktan çıkarıldı.

Yıkımların ilki Yakacık Çarşı Mahallesi Nehir Sokak'ta gerçekleştirildi. Yasal tebligatlara rağmen yıkılmayan ve sokağın da eğimli olması nedeniyle yaya ve araç trafiği için büyük risk oluşturan metruk bina, iş makinesi tarafından tamamen yıkıldı, bulunduğu alan da çocuklar için tehlike oluşturmaması için düzleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü'nün bir sonraki adresi ise Soğanlık Gümüşpınar Mahallesi Çalkantı Sokak oldu. Burada aynı arazi üzerinde birbirine bitişik 2 metruk yapı, tamamen yıkıldı. Tehlike oluşturmaması için 2 yolun trafiğe kapatıldığı yıkım sırasında, tazyikli su kullanıldı. Uzun süredir metruk halde kaldığı öğrenilen ve yangın riskini de barındıran metruk binanın yıkımı sırasında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu ve Ali Apaydın da hazır bulunarak çalışmaları denetledi. Çalışmalar sırasında komşu bina ve bahçelere zarar verilmemesini isteyen Başkan Yardımcıları, iş güvenliği konusuna da büyük bir hassasiyet gösterdi.

Buradaki çalışma sonucunda metruk binanın alanı tamamen düzleştirildi ve yola taşan molozlar temizlenerek her iki yol da kısa sürede trafiğe açıldı.