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Kartal'da çevreyi tehdit eden metruk yapıların yıkımına devam ediliyor

Kartal Belediyesi; ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkımı için kolları sıvadı.

Bu kapsamda olan ve hem vatandaşların hem de mahalle muhtarının yıkılmasını talep ettiği metruk bir binanın yıkımı tamamlandı.


Kartal Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde yer alan ve uzun süredir çevre halkının şikâyetçi olduğu metruk 4 katlı bina için yazışmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi Zabıta ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı yıkım sırasında caddedeki 2 şerit, yaya ve araç trafiğine kapatıldı, trafik diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlandı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın ve Fen İşleri Müdürü Özgür Sevindik de Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Dağ ile birlikte yıkım çalışmasını yerinde inceledi.

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