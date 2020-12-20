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Kartal'da çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı

Kartal Yakacık’ta ofis olarak kullanılan bir dairede elektrik kablolarının yanmasıyla yangın çıktı.

Kartal Yakacık'ta ofis olarak kullanılan bir dairede elektrik kablolarının yanmasıyla yangın çıktı. Dumanların sardığı dairede bulunan 1 kişi içeride mahsur kalarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay saat 05.30 sıralarında Yakacık Mülayim sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ofis olarak kullanılan dairede elektrik kablolarının yanmasıyla yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte daireyi duman sardı. O esnada içeride bulunan Aziz V. daire içinde mahsur kalarak “boğuluyorum” diyerek komşularına seslendi. Sesi duyan komşular durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak dumandan etkilenen Aziz V'yi dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Aziz V'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa götürdü.

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