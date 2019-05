Kartal'da “Çocuğun Cinsel İstismarı” semineri gerçekleşti

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen seminerde; İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden Av. Selmin Cansu Demir, çocuğa yönelik fiziksel ve duygusal istismar gibi birçok konuya detaylı olarak değinerek, hukuki süreçler konusunda bilgi verdi.

“Üzülmek yetmez, toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocuk istismarı konusunun çok hassas ve bir o kadar da önemli olduğunu, konuyla alakalı her ay düzenli olarak bilinçlendirici programlar düzenleyeceklerini belirterek şunları kaydetti:

“Kıymetli konuklar, konumuzun önemine şu an burada bulunan herkes vakıf. Bu konu ile ilgili her ay düzenli olarak buluşmalarımız devam edecek. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onların uğradığı bu tarifi mümkün olmayan olumsuz hadiselerin, yaşamları boyunca onları ne kadar derin ve kötü bir şekilde etkilediği gerçeğini bilerek bu olayın üzerine gideceğiz. Tabii ki bu konunun uzmanları ile birlikte yapacağız bunu. Dolayısıyla içeriğiyle alakalı sadece üzüntümü ifade ediyorum. Ama üzülmek yetmez, toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bugün hızlı bir şekilde ilk seminerimizi gerçekleştirdik, bundan sonra daha planlı bir şekilde, düzenli olarak her ay buluşmalarımız devam edecek. Aramızda çok değerli konuklarımız var; ama bir tane konumuz var Çocuğun Cinsel İstismarı Dolayısı ile sözü, kürsünün sahibi Av. Selmin Cansu Demir'e bırakıyorum. Katkılarından ve emeğinden dolayı değerli konuğumuza şimdiden çok teşekkür ediyorum."

Başkan Gökhan Yüksel'in konuşmasının ardından ebeveynlere çocuk istismarı ile ilgili çok önemli bilgiler veren Av. Selmin Cansu Demir, anne ve babaların çocuklarının istismara uğradığını nasıl anlayacağı, nasıl bir yaklaşım içerisinde olmaları gerektiği konularına değinerek, bu tür davalarda alınabilecek cezai işlemler hakkında detaylı bilgi paylaştı.

Programın sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, değerli paylaşımlarından dolayı Av. Selmin Cansu Demir'e teşekkür ederek, Kartal heykelciği ve çiçek takdiminde bulundu.

Sadece ebeveynlere ve yetişkinlere yönelik düzenlenen seminere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.