Kartal'da ‘Çocuk İstismarı ve Mahremiyet Eğitimi' semineri düzenlendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Pedagog Gözde Erdoğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı “Çocuk İstismarı ve Mahremiyet” konulu seminere ev sahipliği yaptı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere; Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ebeveynleri bilinçlendirmeyi ve farkındalık kazandırmayı amaçlayarak düzenlenen seminerde, Pedagog Gözde Erdoğan; çocuğa yönelik fiziksel ve duygusal istismar ile çocukların mahremiyet alanı hakkında anne ve babaların dikkat etmesi gereken konuları ele aldı. Çocukların mahremiyet hakları olduğunu vurgulayan Gözde Erdoğan, anne ve babaların bu tarz konulara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Seminerin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri; Umut Daştan ve Aysel Yücel tarafından Pedagog Gözde Erdoğan'a verdiği bilgiler için teşekkür edildi ve Kartal heykelciği takdiminde bulunuldu.