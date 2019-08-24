Kartal'da çocuklar için masal tadında festival

Kartal'da bulunan, Türkiye'de ilk ve tek Masal Müzesi, bu kez Masal Festivaline en sahipliği yapıyor. Üç gün üç gece sürecek olan festivalde yetişkinler çocukluklarına, çocuklar ise hayal dünyalarının zenginliklerine gidecekler. Çok sayıda çocuğun doyasıya eğlendiği festivalin açılışı Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile yazar Sunay Akın tarafından yapıldı.

Kartal Belediyesi tarafından açılan Masal Müzesi, kapılarını bu sefer Masal Festivali için açtı. Festivalin açılışı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Masal Müzesi'nin küratörü olan ünlü yazar ve şair Sunay Akın'ın katılımıyla yapıldı. Toplam üç gün üç gece sürecek festivalin açılışına aileleriyle beraber katılan çocuklar çeşitli aktivitelere katılarak doyasıya eğlendi. Çuval yarışı, halat çekme yarışması, illüzyon gösterileri, çeşitli boyama ve atölye çalışmalarında vakit geçiren çocukların mutluluğu adeta gözlerinden okundu.

Çocuklarla uzun süre vakit geçiren Başkan Yüksel festival hakkında “Bugün Türkiye'de bir ilk olan Masal Müzemizde, yine Türkiye'de bir ilk olan masal festivali ile burada Kartallı komşularımızla beraberiz. Gördüğünüz üzere 7 den 77'ye her kuşaktan misafirimiz var çünkü torununu alan nine, dede soluğu burada aldı. Çocuğuyla, kızıyla gelen üç kuşak, 7 den 77'ye tüm misafirlerimizi ağırlıyoruz. Biraz da çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtarıp, eskiden anlatılan masallarımıza çocuk kahramanlarına dönüp onlara unutulmaz bir hafta sonu, unutulmaz bir festival yaşatmak istiyoruz. Hem onlar güzel güzel hikayeler dinliyorlar, hem müzemizi geziyorlar. Müzemizde Adile Naşit'i görmek de mümkün, çocukların oyun kahramanlarını görmek de mümkün. O yüzden üç kuşağa da hitap eden hem müzemize hem festivalimize bütün Kartallıları ve İstanbulluları davet ediyoruz. Burada Kartal'dan ve Kartal dışından birçok misafirimiz var. İşin güzel yanı çocuklarımız bu festivalde bu hikayeleri dinlerken hayal güçlerini hayal dünyalarını resmediyorlar çünkü atölyelerimiz var. Bu hikayelerden ve ziyaretten sonra onları resim atölyemize alıyoruz. Onları resim yaparken görmek, onların hayal dünyalarını genişletmek, bunu biliyor olmak ve görmek ve bilmek bizi mutlu ediyor. Çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerimiz, aktivitelerimiz devam edecek. Tüm İstanbulluları üç gün sürecek olan festivalimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Masal Festivalinin açılışı hakkında konuşan ünlü yazar Sunay Akın ise “Müzeler toplumların hafızasıdır. Bir topluma korumacılık düşüncesi ile korumacılık anlayışı müzelerinden yayılır. Bugün biz ne yazı ki kadınlarımızı koruyamıyorsak, ormanlarımızı koruyamıyorsak, bu koruyamayışımızın nedeni müzelerimizin yeterli sayıda olmayışıdır. Sözünü ettiğim demokratik değerler olsun, insan hakları olsun, doğa olsun bu değerleri koruyan ülkelerin binlerce müzeleri olduğunu görüyoruz. Bizde ise müzecilik daha yeni ayakta duruyor. Özellikle geleceğimiz çocuklarımızsa biz bu düşünceyi onlara aşılamalıyız. Bu yüzden Türkiye'nin çocuk konulu, çocuk temalı müzelerine ihtiyacı var. Çocukların yetişkinlerle yani büyük dünyasının çocuk dünyasıyla bir araya geldiği mekanlar işte sözünü ettiğimiz masal, oyun, oyuncak yani çocuk tarihini içeren müzelerdir. Ve masallar gelecektir. Hep şunu söylerim, uçan halılar olmasaydı Apollo 11 aya gidemeyecekti'' dedi.