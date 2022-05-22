Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Kartal'da seyir halindeki üstü açık kamyonetin kasasında giden 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kartal'da seyir halinde olan üstü açık kamyonetin kasasında 2 çocuk seyahat etti. Kamyonet sürücüsü, çocukların canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken, o anlar kamyonetin hemen arkasındaki araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kaydedildiğini fark eden çocuklar kameraya el sallayarak eğlendi. Cadde üzerinde ilerleyen sürücünün daha sonra aracını park ettiği görüldü.