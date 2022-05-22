İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kartal'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Kartal’da seyir halindeki üstü açık kamyonetin kasasında giden 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kartal'da seyir halindeki üstü açık kamyonetin kasasında giden 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.


Kartal'da seyir halinde olan üstü açık kamyonetin kasasında 2 çocuk seyahat etti. Kamyonet sürücüsü, çocukların canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken, o anlar kamyonetin hemen arkasındaki araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kaydedildiğini fark eden çocuklar kameraya el sallayarak eğlendi. Cadde üzerinde ilerleyen sürücünün daha sonra aracını park ettiği görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.